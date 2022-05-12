Как сэкономить на поездках за границу

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Низкий курс валюты позволяет покупать туры значительно дешевле, если сумма вносится в рублях. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал председатель совета директоров туристической компании Дмитрий Горин.

Он отметил, что, отслеживая курс валюты, можно определить наиболее удачное время для покупки тура.

— Сейчас курс ниже, чем он был в начале февраля. Волатильность валюты сильно влияет на конечную стоимость международного путешествия. Если посмотреть на курс евро, то он в феврале был 86, потом в какой-то момент 138, а сейчас — 68. Так как у нас действуют ограничения на покупку и снятие валюты со счетов и наличные валюты продаются в банке по особому курсу, очень выгодно платить за международные путешествия в рублях: туркомпании сразу конвертируют их по биржевому курсу, — рассказал эксперт.

Специалист отметил, что сейчас курс валюты рекордно низкий. Такая ситуация позволяет значительно сэкономить на путешествии.

При этом наиболее затратная часть тура — перелеты — в последние месяцы значительно подорожала, поэтому определяющим фактором в планировании международных путешествий является именно стоимость авиабилета, пояснил собеседник «ВМ».

Рассчитывать на обилие горящих путевок в летний сезон не стоит, уверен Горин.

— Горящие путевки бывают только в определенный момент, когда не продаются места в отелях и на рейсах. Так как рейсов мало, специальные предложения (не горящие) есть, но рассчитывать, что они будут летом, очень нереалистично: пока количество международных рейсов в разы меньше, чем было в пандемию и до пандемии, — заключил эксперт.