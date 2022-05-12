Дом на 216 квартир построят в Бескудникове по реновации

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Дмитровское шоссе, владение 93, корпус 2 Карта всех событий

Жилой дом на 216 квартир построят в Бескудниковском районе Москвы по программе реновации. Об этом в четверг, 12 мая, сообщили в пресс-службе департамента строительства города.

— В районе Бескудниковский по адресу Дмитровское шоссе, владение 93, корпус 2 началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации. В настоящее время идут работы подготовительного периода. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2023 году, — уточнил глава депстроя Рафик Загрутдинов.

Фасады здания переменной этажности облицуют бетонной плиткой. В рамках проекта также запланировано строительство подземного паркинга. Шесть квартир оборудуют для маломобильных жильцов.

На первом, нежилом, этаже расположатся объекты социальной инфраструктуры, а также колясочная, комната консьержа, кладовая и зона для почтовых ящиков. Прилежащую территорию благоустроят, передает сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

До этого сообщалось, что за первые четыре месяца 2022 года в столице по программе реновации расселили 42 дома старого жилого фонда. Больше всего зданий расселили на востоке Москвы.