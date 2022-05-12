Более 40 домов в Москве расселили по программе реновации с начала года

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

За первые четыре месяца 2022 года в столице по программе реновации расселили 42 дома старого жилого фонда. Об этом в четверг, 12 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В результате 6,3 тысячи проживавших там москвичей стали обладателями новых квартир. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было расселено лишь 12 домов, — рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Отмечается, что больше всего зданий расселили на востоке Москвы. Здесь более тысячи москвичей покинули 10 старых домов.

Девять строений расселили на юге столицы, а на северо-западе — шесть домов. В них жили более двух тысяч человек, передает официальный сайт мэра Москвы.

6 мая стало известно, что на севере Москвы по программе реновации ввели в эксплуатацию 24 новостройки, которые позволят расселить более десяти тысяч человек. Общая площадь жилых помещений — 297,3 тысячи квадратных метров.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что более 100 миллиардов рублей выделят на финансирование программы реновации в 2022 году.