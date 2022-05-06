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Более десяти тысяч человек расселят по реновации на севере Москвы

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Более десяти тысяч человек расселят по реновации на севере Москвы
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

На севере Москвы по программе реновации ввели в эксплуатацию 24 новостройки, которые позволят расселить более десяти тысяч человек. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

— На территории Северного административного округа введено в эксплуатацию 24 новостройки по программе реновации, площадью жилых помещений 297,3 тысячи квадратных метров. Объема построенного жилья достаточно для переселения более десяти тысяч жителей, — говорится в сообщении.

Глава ведомства Сергей Левкин добавил, что под заселение передано 22 здания из общего числа построенных, а еще два передадут в третьем квартале 2022 года.

Уточняется, что в новые квартиры переехали уже 7,8 тысячи жителей. В САО на данный момент строят 26 домов, а на стадии проектирование находится еще 24 объекта, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что более 100 миллиардов рублей выделят на финансирование программы реновации в 2022 году.

По его словам, необходимо сократить сроки и скорректировать подходы к реализации программы. Для этого столичное правительство планирует увеличить ежегодный ввод жилья по реновации и ускорить темпы переселения ее участников.

Кроме того специалисты начали строительство жилого дома по программе реновации в районе Кузьминки. В односекционной новостройке с подземной парковкой будет 147 квартир, большинство из них — двухкомнатные.

Москва Реновация Северный административный округ (САО)
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