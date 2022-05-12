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Невзоров обжаловал заочный арест по делу о фейках о ВС РФ

Елена Самойлова
Происшествия
Невзоров обжаловал заочный арест по делу о фейках о ВС РФ
Фото: YouTube/ВДудь. Юрий Дудь признан в РФ иноагентом

Журналист Александр Невзоров* направил в Басманный суд апелляционную жалобу по поводу решения о своем заочном аресте. Информация об этом появилась на сайте суда в четверг, 12 мая.

Уточняется, что апелляция направлена по уголовному делу о распространении фейков о российской армии.

О том, что суд заочно арестовал журналиста по делу о дискредитации ВС РФ, стало известно 6 мая.

22 марта 2022 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Невзорова* за распространение фейков о действиях российских вооруженных сил в ходе специальной военной операции на Украине — в начале марта он опубликовал в социальных сетях информацию об обстреле роддома в Мариуполе, которая являлась заведомо ложной.

Кроме того, журналист опубликовал еще и изображения пострадавших: источниками этих фотографий являются украинские СМИ. Недостоверность информации официально подтвердило Министерство обороны РФ.

*СМИ, выполняющее функции иноагента.

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