Невзоров обжаловал заочный арест по делу о фейках о ВС РФ
Журналист Александр Невзоров* направил в Басманный суд апелляционную жалобу по поводу решения о своем заочном аресте. Информация об этом появилась на сайте суда в четверг, 12 мая.
Уточняется, что апелляция направлена по уголовному делу о распространении фейков о российской армии.
О том, что суд заочно арестовал журналиста по делу о дискредитации ВС РФ, стало известно 6 мая.
22 марта 2022 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Невзорова* за распространение фейков о действиях российских вооруженных сил в ходе специальной военной операции на Украине — в начале марта он опубликовал в социальных сетях информацию об обстреле роддома в Мариуполе, которая являлась заведомо ложной.
Кроме того, журналист опубликовал еще и изображения пострадавших: источниками этих фотографий являются украинские СМИ. Недостоверность информации официально подтвердило Министерство обороны РФ.
*СМИ, выполняющее функции иноагента.