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Посетитель обокрал сотрудницу столичного офиса

Елена Самойлова
Происшествия
Посетитель обокрал сотрудницу столичного офиса
Фото: Пресс-служба УВД по ЦАО
Россия, Москва, Калужская площадь Карта всех событий

Мужчина обокрал сотрудницу столичного офиса. Об этом в четверг, 12 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, работающая в одном из офисов на Калужской площади девушка вышла из помещения, оставив свои вещи без присмотра. Этим воспользовался злоумышленник, который похитил сумку с деньгами и скрылся. Заметив пропажу, потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.

Спустя некоторое время правоохранители задержали подозреваемого на территории учреждения на 4-й Тверской-Ямской улице. Выяснилось, что 38-летний задержанный уже имеет несколько судимостей за аналогичные преступления.

Видео: Пресс-служба УВД по ЦАО

При личном досмотре у него обнаружили кошелек с наличными и банковскими картами, принадлежащий 29-летней сотруднице офиса.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». Фигурант находится под стражей.

Накануне, 11 мая, сообщалось о том, что женщина обокрала постояльца отеля на юго-востоке Москвы.

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