Астрономы опубликовали первую в истории фотографию черной дыры в центре Млечного пути

Фото: Скриншот видео на youtube/NASA Goddard

Европейская Южная обсерватория (ESO) совместно с Телескопом горизонта событий (Event Horizon Telescope, EHT) опубликовали первую в истории фотографию сверхмассивной черной дыры в центре галактики Млечный путь, где расположена планета Земля. Об этом в четверг, 12 мая, сообщили на пресс-конференции, посвященной открытию.

Еще в конце XX века ученые предположили, что в этом месте существует черная дыра. Тогда астрономы зарегистрировали необычное движение звезд вокруг предполагаемого объекта. За это открытие в 2020 году была присуждена Нобелевская премия.

Сделать фотографию черной дыры удалось с помощью глобальной сети радио- и миллиметровых обсерваторий «Телескоп горизонта событий». Черная дыра располагается на расстоянии 27 тысяч световых лет от Солнца и связана с радиоисточником Стрелец А, сообщает Lenta.ru. За этим участком космического пространства ученые наблюдали еще с 2017 года, однако около пяти лет понадобилось на обработку полученных данных.

«Вечерняя Москва» рассказывала о том, какие перспективы во вселенной ждут человечество с учетом технологического прогресса.