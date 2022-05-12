Полицейские вернули жительнице Марьино похищенный самокат

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Новомарьинская улица Карта всех событий

Сотрудники полиции вернули жительнице столичного района Марьино похищенный самокат. Об этом в четверг, 12 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

По данным пресс-службы, злоумышленник похитил транспортное средство после того, как девушка оставила его на Новомарьинской улице. Материальный ущерб составил сорок тысяч рублей.

Позже сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого — им оказался 29-летний москвич. Похищенный самокат был также найден и возвращен владелице.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

11 мая сообщалось, что злоумышленница обокрала постояльца отеля на крупную сумму. В полицию обратился мужчина с заявлением о краже. Он рассказал, что его ограбили в отеле на улице Новомарьинской. По словам потерпевшего, кто-то похитил его золотую цепочку и золотой крестик, пять тысяч рублей наличными и рубашки. Кроме того, у мужчины украли банковскую карту, с которой позже было снято более 17 тысяч рублей.