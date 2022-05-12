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Остекление здания детской поликлиники в Восточном Бирюлеве завершилось

Георгий Соланович
Город
Остекление здания детской поликлиники в Восточном Бирюлеве завершилось
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Южный административный округ, район Бирюлёво Восточное Карта всех событий

Специалисты завершили работы по остеклению здания детской поликлиники в столичном районе Восточное Бирюлево. Об этом в четверг, 12 мая, сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— В районе Бирюлево-Восточное по адресу улица Лебедянская, владение 33 в этом году планируется ввести в эксплуатацию детскую поликлинику на 320 посещений в смену. Строители завершили работы по остеклению здания и приступили к устройству витражей. Кроме этого, продолжаются фасадные работы, — заявил глава депстроя.

Примечательно, что детская поликлиника будет оформлена в ярких цветах. Ее оснастят более 700 единицами современного оборудования.

На первом этаже медучреждения расположатся травмпункт, вестибюль и зона приема анализов, на втором — педиатрическое отделение, кабинеты здорового ребенка и зоны профилактики. Третий этаж обустроят под отделения для врачей-специалистов и под кабинеты лучевой и функциональной диагностики, четвертый — под клинико-диагностическую лабораторию и отделение реабилитации. Пятый этаж займут административные помещения.

Для детей в поликлинике оборудуют зоны комфортного ожидания с игровыми, уточняется на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

4 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что специалисты в рамках реализации проекта «Мой район» в Отрадном начали работы по благоустройству территории, реконструкции взрослой поликлиники и строительству ряда социальных объектов.

Район Бирюлево Восточное Рафик Загрутдинов Больницы
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