Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Фигуристку Евгению Медведеву заметили с финалистом «Детского Евровидения»

Антон Махов
Общество
Фигуристку Евгению Медведеву заметили с финалистом «Детского Евровидения»
Фото: Вечерняя Москва

Фигуристку Евгению Медведеву заметили в компании финалиста шоу «Голос. Дети» 2014 года и песенного конкурса «Детское Евровидение» 2017 года Кристиана Костова. Об этом в четверг, 12 мая, сообщило издание 7Дней.ru.

Спортсменка еще недавно часто появлялась в компании блогера Дани Милохина. Сейчас она находится на отдыхе в Болгарии в компании 22-летнего музыканта, сообщает издание.

Певец сам опубликовал видео с отдыха в своих социальных сетях. На кадрах виден край белого платья с цветочным принтом. В таком же платье Евгения Медведева позировала на одной из улиц Болгарии.

На вопросы журналистов о личной жизни фигуристка не отвечает и продолжает настаивать на том, что отдыхает одна. Вместе с тем девушка не отрицает дружбы с Костовым.

Есть вероятность, что Медведева не спешит раскрывать подробности личной жизни после шумихи вокруг отношений с Даней Милохиным. Они познакомились на съемках шоу «Ледниковый период», где выступали вместе. Между молодыми людьми с виду пробежала «искра». Тем не менее на вопросы о личной жизни ни Милохин, ни Медведева не отвечали.

Ранее в Сети появилось видео с бэкстейджа с откровенной фотосессии Медведевой для журнала MAXIM.

Шоу-бизнес Евгения Медведева Даня Милохин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Выхода нет. Есть цель

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О «поуехавших» ни слова

Борис Рожин
Борис Рожин

Победу больше не отнимут

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто петелька на совести

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Все мнения
О проекте