Появилось видео с откровенной фотосессии Евгении Медведевой

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Журнал MAXIM показал бэкстейдж с нашумевшей фотосессии спортсменки на своем YouTube-канале. Фигуристка стала героиней апрельского номера. На тему эксперимента Медведевой уже высказались популярные деятели культуры и спорта, пишет РИА Новости.

Так, тренер Татьяна Тарасова похвалила Медведеву за смелость и не увидела в снимках ничего предосудительного. Также близкий друг спортсменки Даня Милохин отреагировал на ее фото, написав под снимком Медведевой в социальной сети: «Упс!».

1 апреля Евгения Медведева, которая приняла участие в откровенной съемке для апрельского номера журнала MAXIM, рассказала, как решилась на этот шаг. По словам Медведевой, после принятия себя она смогла показаться во всей красе. Фотосессия позволила ей справиться с детскими комплексами по поводу своей внешности. Фигуристка отметила, что в своей фигуре ее устраивал только бюст, который был предметом зависти для сверстниц. Спортсменка отметила, что с удовольствием ухаживает за лицом и телом. А откровенная съемка помогла ей повзрослеть и осознать собственные сексуальность и привлекательность.