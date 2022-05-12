Москвичей предупредили о сильных порывах ветра 13 мая

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Москве в пятницу, 13 мая, ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об этом сообщили в Комплексе городского хозяйства столицы.

В связи с возможной непогодой жителей города призвали быть осторожнее на тротуарах и проезжей части.

— Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили, — говорится в сообщении в Telegram-канале городского хозяйства.

До этого главный специалист прогностического центра «Метео» Михаил Локощенко в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» заявил, что тепло в Москву придет в конце мая. По его словам, в последних числах месяца среднесуточная температура будет составлять 15 градусов.

Локощенко добавил, что столбики термометров поднимутся в выходные до отметки 15–17 градусов, однако на следующей неделе в регион снова придет похолодание.

Синоптик также отметил, что в нынешнем мае средняя температура составляет 9,7 градуса при норме в 13,5 градуса. Снежный покров в этом году сошел в столице 10 апреля, что близко к многолетней норме 8 апреля.