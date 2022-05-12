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Злоумышленник представился сотрудником банка и украл у москвича более 600 тысяч рублей

Георгий Соланович
Происшествия
Злоумышленник представился сотрудником банка и украл у москвича более 600 тысяч рублей
Фото: Пресс-служба Госдумы
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Некрасовка Карта всех событий

Злоумышленник представился жителю столичного района Некрасовка сотрудником одного из банков и под предлогом обмена рублей на валюту украл у него 640 тысяч рублей. Об этом в четверг, 12 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В пресс-службе отметили, что после денежного перевода неизвестный перестал выходить на связь.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском преступника.

11 мая сообщалось, что неизвестный украл у москвички почти 30 тысяч рублей под предлогом продажи билетов в театр. По словам пострадавшей, злоумышленник с помощью интернет-ресурсов под предлогом продажи билетов в театр похитил с ее карты 29 960 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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