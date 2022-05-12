Польша заявила о готовности обойтись без газа «Ямала-Европы»

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Польша готова обходиться без газа, который поставляют из Германии по газопроводу «Ямал-Европа». Об этом в четверг, 12 мая, заявила министр климата и окружающей среды страны Анна Москва.

По ее словам, Польша готова обойтись от данного реверса, а газохранилища полны на 85 процентов. Министр заверила, что даже в случае закрытия «Ямала-Европы» Польша сможет и дальше функционировать. Также она напомнила о том, что поставки СПГ продолжатся по новому газопроводу Baltic Pipe, его собираются запустить к концу 2022 года, передает ТАСС.

Ранее в этот день официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов сообщал, что польская сторона неоднократно нарушала права компании как акционера EuRoPol GAZ. По его словам, в конце апреля Польша внесла российскую компанию в санкционный список. Таким образом, польская сторона заблокировала Газпрому возможность осуществлять права по акциям и другим ценным бумагам совместного предприятия, а также получать дивиденды.