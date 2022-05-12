Стало известно о планах Eni заплатить за российский газ в мае рублями

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Итальянская нефтегазовая группа Eni собирается оплатить российский газ в мае, даже если расчеты будут проводиться в рублях. Об этом в четверг, 12 мая, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, готовность Eni к рублевым оплатам отражает переговорные усилия Газпрома. Такие платежи не имеют прямого отношения к Центральному банку России и не нарушают санкций Евросоюза.

Согласно источникам, Eni ведет юридическую работу по подготовке открытия рублевого счета на случай, если таковой понадобится, передает РИА Новости.

В марте президент России Владимир Путин заявил о переводе оплаты поставок газа в Европу и другие страны, которые ввели санкции, в рубли. Это сделано для отказа от использования долларов и евро.

Финляндию предупредили, что Россия может прекратить поставки газа в страну 13 мая. Таким образом РФ может ответить на вступление страны в НАТО. Также председатель парламентской группы партии «Истинные финны» Вилле Тавио подтвердил, что политики уже проинформированы о различных вариантах российских контрмер по вступлению Финляндии в альянс.