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Эксперт посоветовал открыть вклад в банке в ближайшее время

Араз Салехов
Экономика
Эксперт посоветовал открыть вклад в банке в ближайшее время
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Денежный вклад стоит открыть в банке сейчас, поскольку в дальнейшем процент по вкладам будет снижаться. Об этом в четверг, 12 мая, рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Он отметил, что ставки по банковским депозитам напрямую зависят от ключевой ставки Банка России — если она ниже, то и процент по вкладам меньше. По его словам, на данном этапе идет снижение среднего размера ставок по вкладам до 12–13 процентов годовых.

Эксперт напомнил, что сейчас максимальные ставки действуют по вкладам на несколько месяцев, а на долгий срок они ниже.

— То есть при вкладе на три месяца можно получить 13 процентов годовых, но при открытии депозита на год ставка вряд ли будет больше 11,5–12 процента, — цитирует Переславского РИА Новости.

Напомним, что Сбербанк решил снизить ставки по вкладам, максимальная ставка по рублевому депозиту опустилась с 19 до 16 процентов.

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с «ВМ» рассказал, что понижение ставки рефинансирования с 17 до 14 процентов приведет к падению ставок по депозитам, а также к удешевлению кредитов.

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