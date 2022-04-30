К чему приведет снижение ключевой ставки до 14 процентов

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Понижение ставки рефинансирования с 17 до 14 процентов приведет к падению ставок по депозитам, а также к удешевлению кредитов. Кроме того, чем ниже ставка, тем активнее развивается экономика страны. Об этом «Вечерней Москве» рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

По его словам, граждане теперь меньше смогут заработать на депозитах.

— Понижение ключевой ставки означает, что продолжится тенденция снижения ставки по депозитам. Еще месяц назад можно было положить деньги под 20 процентов. Теперь будет где-то 14, — отметил специалист.

Юденков подчеркнул, что проценты по всем видам кредитов также упадут, в результате они станут доступнее.

Снижение ключевой ставки также повлияет на ипотечные кредиты, заметил экономист.

— Льготная программа будет продолжена, сейчас хотят сделать под девять процентов льготную ипотеку. Я имею в виду Москву и Санкт-Петербург, в остальных регионах она в общем, действительно, льготная, а на Дальнем Востоке и Камчатке — вообще около процента. Обычная ипотека в какой-то степени будет снижаться, хоть и не сразу. Так что те, кто не взял под 20 процентов, сделали правильно, — отметил Юденков.

Собеседник «ВМ» отметил, что резкий подъем ключевой ставки до 20 процентов в конце февраля был связан с ожиданием Центробанком высокой инфляции. Однако на практике уровень роста цен оказался заметно ниже.

Россия оказалась не совсем в безнадежном положении, даже в чем-то выгодном, отметил Юденков.

— Представьте себе платежный баланс: вы продаете нефть и газ, а покупаете станки, машины и оборудование. А теперь получилось, что мы продаем нефть и газ, а машины и оборудование нам никто не продает. Получилось, что наши расходы на новые технологии и машинное оборудование минимизировались. Поэтому наш баланс сейчас невероятно раздут с точки зрения экспортной части. С этой точки зрения в ближайшее время будет интересно посмотреть на развитие событий, — рассказал специалист.

Курс доллара уже вернулся в нормальное русло, отметил Юденков. Он также предположил: если рубль укрепится, инфляция может установиться на уровне 10 процентов.

Центробанк будет продолжать снижать ставку, уверен эксперт. Это поможет стабилизировать экономику.

— Насчет радикального снижения не знаю, но снижаться она будет. Центробанк тоже не ожидал такого развития событий, поэтому снижает сразу на три процента: сначала было 20, потом — 17, теперь — 14. Чем ниже ключевая ставка, тем активнее люди берут кредиты и тем больше стимулов для развития экономики. Высокая ключевая ставка призвана сдерживать инфляцию, но она же тормозит развитие экономики, — объяснил Юденков.

Специалист резюмировал: инфляция, которая развивалась в России, была привнесена Соединенными Штатами, «закачавшими» в свою экономику триллионы долларов. Дальше Америка «раскрутила» инфляцию у себя и затем — на весь мир, заключил специалист.

Банк России снизил ключевую ставку до 14 процентов. Об этом стало известно в пятницу, 29 апреля.

Кроме того, ЦБ РФ изменил сигнал по ставке: регулятор видит пространство для дальнейшего снижения в текущем году.