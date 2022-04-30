Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

К чему приведет снижение ключевой ставки до 14 процентов

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Экономика
К чему приведет снижение ключевой ставки до 14 процентов
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Понижение ставки рефинансирования с 17 до 14 процентов приведет к падению ставок по депозитам, а также к удешевлению кредитов. Кроме того, чем ниже ставка, тем активнее развивается экономика страны. Об этом «Вечерней Москве» рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

По его словам, граждане теперь меньше смогут заработать на депозитах.

— Понижение ключевой ставки означает, что продолжится тенденция снижения ставки по депозитам. Еще месяц назад можно было положить деньги под 20 процентов. Теперь будет где-то 14, — отметил специалист.

Юденков подчеркнул, что проценты по всем видам кредитов также упадут, в результате они станут доступнее.

Снижение ключевой ставки также повлияет на ипотечные кредиты, заметил экономист.

— Льготная программа будет продолжена, сейчас хотят сделать под девять процентов льготную ипотеку. Я имею в виду Москву и Санкт-Петербург, в остальных регионах она в общем, действительно, льготная, а на Дальнем Востоке и Камчатке — вообще около процента. Обычная ипотека в какой-то степени будет снижаться, хоть и не сразу. Так что те, кто не взял под 20 процентов, сделали правильно, — отметил Юденков.

Собеседник «ВМ» отметил, что резкий подъем ключевой ставки до 20 процентов в конце февраля был связан с ожиданием Центробанком высокой инфляции. Однако на практике уровень роста цен оказался заметно ниже.

Россия оказалась не совсем в безнадежном положении, даже в чем-то выгодном, отметил Юденков.

— Представьте себе платежный баланс: вы продаете нефть и газ, а покупаете станки, машины и оборудование. А теперь получилось, что мы продаем нефть и газ, а машины и оборудование нам никто не продает. Получилось, что наши расходы на новые технологии и машинное оборудование минимизировались. Поэтому наш баланс сейчас невероятно раздут с точки зрения экспортной части. С этой точки зрения в ближайшее время будет интересно посмотреть на развитие событий, — рассказал специалист.

Курс доллара уже вернулся в нормальное русло, отметил Юденков. Он также предположил: если рубль укрепится, инфляция может установиться на уровне 10 процентов.

Центробанк будет продолжать снижать ставку, уверен эксперт. Это поможет стабилизировать экономику.

— Насчет радикального снижения не знаю, но снижаться она будет. Центробанк тоже не ожидал такого развития событий, поэтому снижает сразу на три процента: сначала было 20, потом — 17, теперь — 14. Чем ниже ключевая ставка, тем активнее люди берут кредиты и тем больше стимулов для развития экономики. Высокая ключевая ставка призвана сдерживать инфляцию, но она же тормозит развитие экономики, — объяснил Юденков.

Специалист резюмировал: инфляция, которая развивалась в России, была привнесена Соединенными Штатами, «закачавшими» в свою экономику триллионы долларов. Дальше Америка «раскрутила» инфляцию у себя и затем — на весь мир, заключил специалист.

Банк России снизил ключевую ставку до 14 процентов. Об этом стало известно в пятницу, 29 апреля.

Кроме того, ЦБ РФ изменил сигнал по ставке: регулятор видит пространство для дальнейшего снижения в текущем году.

Банки эксперты Деньги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Все мнения
О проекте