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Банк России снизил ключевую ставку до 14 процентов

Полина Долганова
Экономика
Банк России снизил ключевую ставку до 14 процентов
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Банк России снизил ставку с 17 до 14 процентов. Об этом стало известно в пятницу, 29 апреля.

Кроме того, ЦБ РФ изменил сигнал по ставке: регулятор видит пространство для дальнейшего снижения в текущем году.

21 апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Россия обладает необходимыми ресурсами, поэтому дефолта в стране не предвидится. Тем не менее аналитики Fitch полагают, что дефолт по долларовым обязательствам России неизбежен. Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин рассказал «ВМ», что текущая конъюнктура не указывает на дефолтное состояние экономики России.

Власти планируют повысить минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. О том, на сколько процентов возрастут указанные суммы и когда ожидать индексации, «Вечерней Москве» рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

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