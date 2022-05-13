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Премьер Польши собрался искоренить «Русский мир»

Араз Салехов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Премьер Польши собрался искоренить «Русский мир»
Фото: flickr/premierrp

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий желает уничтожить «Русский мир», назвав его «чудовищной новой идеологией». Подобное заявление было опубликовано в колонке для Telegraph.

— «Русский мир» — это раковая опухоль, которая <…> представляет смертельную угрозу для всей Европы. Поэтому недостаточно поддерживать Украину в ее военной борьбе с Россией. Мы должны полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию, — цитирует его РИА Новости.

Экс-советник министра обороны полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что администрация главы США, вероятно, собирается развязать открытую военную конфронтацию между НАТО и Россией, используя вторжение Польши на запад Украины в качестве повода.

Согласно предоставленным данным, Генштабу Польши поручили составить секретный план вмешательства в конфликт и захвата Западной Украины.

Также стало известно, что Польша будет готова обходиться без газа, который поставляют из Германии по газопроводу «Ямал-Европа». Польский министр климата и окружающей среды Анна Москва отметила, что Варшава готова обойтись от данного реверса, а газохранилища страны полны на 85 процентов.

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