Как построить крепкие отношения

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Врач-психиатр, психотерапевт тверской клиники «РЖД-Медицина» Александра Кадрова рассказала, при каких условиях романтическая привязанность людей может перерасти в крепкие отношения. Она отметила, что любовь и влюбленность вовсе не тождественны.

По словам специалиста, фраза «влюбленность — это химия» является не просто расхожей метафорой, а вполне себе научным фактом. Она уточнила, что влюбленность — это не собственно чувство, а игра воображения, тогда как любовь — стойкое чувство, свойственное человеку; глубокая, самоотверженная и интимная привязанность к другому индивиду.

Кадрова подчеркнула, что влюбляемся мы в образ, а любим — человека. По ее мнению, любовь не похожа на приятное «безумие» влюбленности — это чувство более ровное, но не менее сильное и, скорее, стабильное.

Психотерапевт утверждает, что влюбленность становится настоящей любовью в стадии привыкания к человеку, когда желание полного обладания, свойственного влюбленности, сменяется желанием безвозмездно отдавать, буря эмоций уступает место ощущению защищенности, душевного комфорта, а на смену идеализации объекта влюбленности приходит принятие недостатков.

Однако, по словам психотерапевта, чтобы мимолетная привязанность превратилась в «они жили долго и счастливо», необходим ряд условий.

— Во-первых, к построению длительных и конструктивных отношений способны зрелые и гармоничные личности. Поэтому не стоит удивляться, если, к примеру, отдавая все свои чувства психопатизированному партнеру (нарциссу, абьюзеру или инфантилу), вы и впрямь начинаете понимать, почему до ненависти рукой подать, — предупредила психолог. — Еще одна важная деталь заключается в следующем: чтобы влюбленность трансформировалась в нечто большее, между партнерами должно существовать что-то еще, кроме симпатии и влечения. Например, общность интересов, схожесть характеров, стремление развиваться в одном направлении. Да даже схожее чувство юмора имеет немаловажное значение. Ибо когда розовые очки влюбленности спадают, снижается сексуальное напряжение и выясняется, что вчерашние влюбленные — два совершенно разных человека, стоит задуматься: а действительно ли из этого что-то получится? Да и нужно ли?

От влюбленности до любви — довольно долгая и непростая дорога, которая требует самоотдачи, готовности к компромиссу, взаимного уважения и умения говорить и договариваться, заключила Кадрова.