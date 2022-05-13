«Добавлю переднюю корзину»: Тимати намекнул на рождение третьего ребенка

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Рэпер Тимати в пятницу, 13 мая, в социальных сетях намекнул на возможное пополнение в своей семье.

Исполнитель опубликовал видео, на котором едет на велосипеде с двумя своими детьми — дочерью Алисой и сыном Ратмиром. При этом Тимати написал, что если постараться, то на транспортное средство поместится еще один ребенок.

— Добавлю переднюю корзину и поместится третий, — заявил рэпер.

Некоторые фанаты музыканта уже готовятся поздравлять его с пополнением в семье. Другие поклонники же размышляют, кто станет матерью ребенка.

«Тимати ждет третьего ребенка: теперь во всех заголовках страны», «Осталось найти красивую маму», «Надо сделать шоу, кто хочет родить от Тимати», — комментируют публикацию подписчики рэпера.

Примечательно, что два предыдущих ребенка музыканта родились от двух разных матерей — моделей Алены Шишковой и Анастасии Решетовой, передает «Пятый канал».

4 мая известная телеведущая Ксения Собчак обратила внимание своих подписчиков на интересное сходство в ходе всех романтических отношений рэп-исполнителя Тимати. По словам журналистки, Тимур Юнусов дарит одинаковые украшения всем девушкам, с которыми начинает встречаться.