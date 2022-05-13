Столичных предпринимателей приглаcили на презентацию акселерационных программ для развития бизнеса

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Предпринимателей Москвы пригласили на презентацию акселерационных программ Business Booster Day. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Мероприятие пройдут при участии Московского экспортного центра. Он представит акселерационные программы, в которых готов принять совместное участие город.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин отметил, что речь идет о софинансировании до 90 процентов стоимости программы.

Презентация стартует 18 мая на площадке «Старт Хаб». Перед столичными бизнесменами выступят организаторы акселераторов. Предпринимателям расскажут об акселерационной поддержке экспортно ориентированных деятелей, раскроют содержание модулей программ, их влияние на развитие бизнеса и многое другое.

Отмечается, что для участия в программах, которые предполагают поддержку от города, необходимо подать заявку. Это можно сделать на порталах акселераторов «Экспортеры 2.0» и GoGlobal. Прием заявок уже открыт, передает официальный сайт мэра Москвы.

11 мая заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о бесплатных консультациях для малого бизнеса в столице. Предпринимателям стало доступно почти 39 тысяч бесплатных консультаций с начала года.