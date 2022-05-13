«Совсем не прогноз»: Медведев заявил, что антироссийские санкции приведут к мировому кризису

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Мировое сообщество после введения антироссийских санкций ожидает череда кризисов, а затем образование нового международного порядка без «бессмысленного западного барахла». Об этом в пятницу, 13 мая, сообщил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, после введения рестрикций в отношении России разрушится ряд глобальных цепочек поставок товаров, вероятен логистический кризис из-за запрета полетов над РФ. Кроме того, усилится энергетический кризис, а также наступят продовольственный и валютно-финансовый кризисы.

Помимо этого, в тех регионах планеты, где игнорируются интересы крупных международных игроков, возникнут региональные военные конфликты и активизируются террористические организации.

Из-за антироссийских санкций начнутся новые эпидемии, наступит упадок деятельности международных институтов. Согласно мнению Медведева, первым прекратит свое существование доказавший свою недееспособность Совет Европы.

После развала старых альянсов образуются новые, при этом построенные на прагматических, а не идеологических критериях, союзы.

— В итоге будет создана новая архитектура безопасности, в которой дефакто, а потом и де-юре признаются сложившиеся реалии: слабость вестернизированных концепций международных отношений типа «порядка, основанного на правилах» и прочего бессмысленного западного барахла, крах идеи американоцентричного мира, наличие уважаемых мировым сообществом интересов у тех стран, которые находятся в острой стадии противоречия с западным миром, — резюмировал зампредседателя СБ России в своем Telegram-канале.

До этого Медведев назвал факторы, повышающие вероятность конфликта России с НАТО. По его словам, основополагающую роль в эскалации играют накачивание Украины оружием и проведение учений альянса у российских границ.