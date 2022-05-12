Медведев назвал факторы, повышающие вероятность конфликта России с НАТО

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Западные «говорящие головы» проявляют все более откровенный цинизм, когда говорят о том, что Россия запугивает мировое сообщество ядерным конфликтом. Об этом в четверг, 12 мая, написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, вероятность конфликта с НАТО повышают такие факторы, как накачивание Украины оружием и проведение учений альянса у российских границ.

— У такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну. Это будет катастрофическим для всех сценарием, — заявил Медведев.

Он подытожил, что Западу стоит чаще задумываться о последствиях своих действий.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее сообщила, что в настоящее время на Украине находятся около семи тысяч наемников более чем из шестидесяти стран мира.

Также она сообщила, что польские, британские, американские и канадские «инструкторы» на Украине на самом деле являются представителями спецслужб Североатлантического альянса (НАТО) и управляют боевыми действиями.