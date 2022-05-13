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Курс «Школа юного медиатора» стартует в 24 семейных центрах столицы

Александр Афонин
Город
Курс «Школа юного медиатора» стартует в 24 семейных центрах столицы
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Курс «Школа юного медиатора» в этом году откроется в 24 семейных центрах столицы. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 13 мая.

— Мы стараемся комплексно развивать систему медиации в разных сферах. В частности, большое внимание этому уделяется в московских школах. В них открываются службы примирения, помогающие создать комфортную и безопасную среду, — сказала она.

Ракова добавила, что проект поможет понять поведение собеседника в конфликтной ситуации, раскрыть личностные качества подростков, снизить агрессию и конфликтность в общении.

Для участников занятий подготовлены семинары-практикумы и мастер-классы. На них школьники изучат вопросы психологии, юриспруденции, конфликтологии, будут разбирать реальные ситуации и узнают о роли медиатора в конфликтах.

Курсы начнутся в июне и будут состоять из двух смен. Первая продлится до августа. Вторая — с сентября по декабрь. Для участия необходимо записаться на портале «Мой семейный центр», передает официальный сайт мэра Москвы.

4 мая стало известно, что специализированный центр занятости «Моя карьера» познакомит московских подростков с актуальными профессиями. Для них подготовлен ряд специальных проектов.

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