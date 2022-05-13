«Всегда был чужим»: Сухоруков объяснил свой уход из Театра Вахтангова

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Актер Виктор Сухоруков ушел из Театра имени Евгения Вахтангова, где последние семь лет исполнял роль Авнера Розенталя в постановке Римаса Туминаса «Улыбнись нам, Господи».

10 мая вместо Сухорукова на сцену вышел Сергей Маковецкий. В пресс-службе театра пояснили, что уход актера — его личное решение. Сам артист заявил, что всегда был здесь чужим и более не хочет работать с «некоторыми людьми».

— Я всегда был в этом театре приглашенным артистом, по сути чужим, там свой мир, свои порядки и законы. Честно скажу, не хотел (уходить — прим. «ВМ»), но к этому привели обстоятельства. В определенный момент я понял, что не хочу больше работать с некоторыми людьми, которые возомнили себя выше всех, князьками. Речь, в частности, про Евгения Князева, — откровенничал Сухоруков.

При этом актер отметил, что без работы не сидит. Сейчас ему поступает большое количество предложений, и артист выбирает самое выгодное для себя, передает StarHit.

16 февраля Сухоруков назвал причину увольнения из театра Моссовета. Он рассказал, что не всегда ладил с начальством.