СМИ: Россиянина Бута могут обменять на обвиняемую в контрабанде наркотиков американку Грайнер

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Осужденного в Соединенных Штатах за торговлю оружием российского бизнесмена Виктора Бута могут обменять на обвиняемую в контрабанде наркотиков на территории РФ американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщил источник в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

— В настоящее время ведутся переговоры об обмене Бута на Грайнер, — передает слова источника ТАСС.

Бут был арестован в Таиланде в 2008 году по американскому запросу. В тот же год на российского бизнесмена завели уголовное дело за намерение продавать оружие признанной на территории США террористической организации. В 2011 году суд присяжных в Нью-Йорке приговорил Бута к 25 годам лишения свободы.

6 марта суд арестовал американскую баскетболистку Бриттни Грайнер по подозрению в нелегальной транспортировке наркотиков. Инцидент, о котором идет речь, произошел еще в феврале. Грайнер прибыла в Москву из Нью-Йорка. При прохождении «зеленого коридора» в Шереметьеве кинологическая собака учуяла в багаже спортсменки наркотические вещества.

Правоохранители решили проверить содержимое багажа и нашли там картриджи для вейпов, в которых, согласно исследованию, было залито масло каннабиса — гашишное масло.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».