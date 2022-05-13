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Эксперты рассказали, как изменится курс биткоина в ближайшее время.

В мае — июне биткоин может показать отметку стоимости на уровне 20–22 тысяч долларов. Такой прогноз сделал основатель Video Inside Александр Мамичев.

Основатель сервиса «Кошелек.ру» Михаил Богданов обратил внимание, что после того как были обнародованы данные об инфляции в США, инвесторы увеличили объемы распродаж рисковых активов. По его прогнозам, можно ожидать падения курса биткоина до отметки 24 тысячи.

Аналитик Антон Быков назвал биткоин рисковым активом.

— Обвал курса биткоина с 5 мая и по настоящий момент на 32 процента — с 39 000 до 26 700 за монету — должен наглядно показать, что криптовалюта не является защитным инструментом. Напротив, это чрезвычайно рисковый актив. Гораздо более рискованный, чем акции, — отметил он в комментарии Life.ru.

По его мнению, пока ФРС не изменит курс своей политики с сокращения долларовой денежной массы на ее увеличение, группа рисковых активов останется под давлением.

10 мая стоимость биткоина стала ниже 30 тысяч долларов впервые с лета 2021 года. С начала мая биткоин упал в цене почти на 22 процента, передает ФАН.

Ранее Минфин вместо запрета криптовалют предложил новую инициативу по созданию правил операций с электронными средствами.

Ведомство предлагает проводить операции через банки страны, идентифицировать держателей криптокошельков и разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.