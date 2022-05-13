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Загрутдинов: Началось благоустройство территории поликлиники в Молжаниновском районе

Александр Афонин
Город
Загрутдинов: Началось благоустройство территории поликлиники в Молжаниновском районе
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Северный административный округ, Молжаниновский район Карта всех событий

В Молжаниновском районе столицы началось благоустройство территории детско-взрослой поликлиники. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Начались работы по благоустройству территории детско-взрослой поликлиники на 320 посещений в смену в районе Молжаниновский по адресу улица Синявинская, владение 13, — сказал он.

На территории учреждения установят воркаут-площадку для тренировок, реабилитации и расслабления с универсальным оборудованием для всех возрастных групп. В проекте предусмотрено возведение тренажерной зоны. Также специалисты оборудуют детскую игровую площадку.

Фасады здания будут соответствовать общему дизайну, который разработали специально для столичных поликлиник.

Загрутдинов добавил, что поликлиника готова на 65 процентов. Ее планируется ввести в эксплуатацию в этом году.

В поликлинике установят современное медицинское оборудование — от диагностического до рентгеновского. Отделения учреждения оснастят необходимыми для комфортной работы и пребывания граждан кабинетами.

5 мая Рафик Загрутдинов сообщил, что специалисты начали работы по благоустройству территории будущей школы в Зеленограде. В четырехэтажном здании новой школы № 1557 будут учиться дети с пятого по восьмой класс.

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