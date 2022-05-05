Рафик Загрутдинов: Началось благоустройство территории будущей школы в Зеленограде

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Зеленоградский административный округ, район Савёлки Карта всех событий

Специалисты начали работы по благоустройству территории будущей школы на 300 мест в Зеленограде. Об этом в четверг, 5 мая, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— На территории школы на 300 мест в районе Савелки началось благоустройство. Параллельно завершаются работы по устройству наружных инженерных сетей. Ввод в эксплуатацию планируется до конца года, — рассказал Загрутдинов.

В четырехэтажном здании новой школы № 1557 будут учиться дети с пятого по восьмой класс.

На первом этаже расположится административный кабинет, кабинет врача, прививочный и процедурный кабинеты, кабинеты для учителей с зоной отдыха, актовый зал вместимостью 180 зрительских мест, а также учебные помещения для изучения технологий — мастерские, инструментальные.

На втором этаже построят кабинеты для иностранных языков, лаборантскую, кабинет биологии, а также зону для занятий спортом.

Третий этаж вместит в себя кабинеты физики, учебный кабинет основ и принципов программирования, а также библиотеку с медиатекой.

На третьем этаже будут расположены кабинеты физики, совмещенные с практикумом.

На четвертом этаже построят пространство для свободного творчества, кабинет астрономии и шахматный кружок, универсальные кабинеты, кабинет химии и кабинет психолога.

До этого Загрутдинов сообщил о том, что специалисты закончили утеплять и остеклять фасад школы на 300 мест в Зеленограде. По его словам, школа № 1157 будет построена высотой в четыре этажа, будет иметь подвал, технические помещения, вентилируемый фасад. Застройщиком стала АНО «РСИ».

Кроме того, по словам заместителя мэра Москвы Андрея Бочкарева, в столице с начала года ввели в эксплуатацию 16 объектов образования на 4,6 тысячи мест.