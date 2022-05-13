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Эксперт по туризму перечислил самые популярные направления для отдыха у россиян

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Куда могут поехать на отдых россияне
Фото: Pexels

Самым популярным вариантом для зарубежного отдыха остается Турция — туда из России летают около 400 рейсов в неделю. Об этом «Вечерней Москве» рассказал председатель совета директоров туристической компании Дмитрий Горин.

— Сейчас самый большой объем туристических международных поездок — в Турцию, турецкие авиакомпании предлагают до 290 рейсов в неделю, а российские — 120 рейсов. Направления — Стамбул, Бодрум, Даламан, Анталья. Стоимость пакетных туров за счет снижения курса валют скорректировалась, сейчас очень много доступных предложений стоимостью 50–60 тысяч рублей на двоих. Летом, конечно, будет стоить дороже: от 100 тысяч, — объяснил эксперт.

Второе популярное направление: Объединенные Арабские Эмираты и Ближний Восток, отметил собеседник «ВМ». Из России есть прямые перелеты в Дубай, Шарджу, Абу-Даби, летают авиакомпании ОАЭ.

Египет также открыт для россиян, отметил Горин.

— В Египет выполняются рейсы в Хургаду, Шарм-эль-Шейх и Каир. Есть полетные программы египетской авиакомпании Egypt Air и российской авиакомпании Red Wings. Сейчас уникальный момент межсезонья, в который наблюдается снижение цен. Оно временное, с наступлением летнего сезона цены будут корректироваться в большую сторону, — рассказал специалист.

Возобновляется воздушное сообщение с Мальдивами: туда будет семь раз в неделю летать «Аэрофлот», уточнил эксперт. На Мальдивах сейчас переход сезонов, поэтому цены очень доступные: перелет туда и обратно стоит от 40 до 80 тысяч.

Востребована у туристов из России Шри-Ланка, отметил Горин.

— Продолжаются полетные программы в Шри-Ланку — три рейса в неделю. Несмотря на определенные политические события внутри страны, это никак не сказывается на отдыхе туристов: даже те ограничения, которые есть от местных властей, не касаются отдыхающих, — рассказал собеседник «ВМ».

Страны постсоветского пространства (Армения, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан) популярны как для туризма, так и для транзитных перелетов в другие страны, пояснил эксперт. При этом в ряд государств (в частности, страны Европы) можно добраться, однако придется лететь с пересадками, выбирая наиболее оптимальные маршруты, заключил Горин.

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