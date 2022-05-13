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Американские ученые назвали полезные свойства черники

Ирина Игнатенко
Общество
Американские ученые назвали полезные свойства черники
Фото: Unsplash

Американские ученые провели исследование и установили, что регулярное употребление в пищу черники снижает риск развития когнитивных нарушений. Исследование провели сотрудники Университета Цинциннати.

Был проведен эксперимент, в котором приняли участие 33 пациента с избыточным весом, преддиабетным состоянием и небольшими проблемами с памятью. Возраст испытуемых составил 50–65 лет.

Участникам эксперимента было предложено отказаться от фруктов и ягод на двенадцать недель. Им давали в пищу порошок, сравнимый с чашкой черники или плацебо. Оказалось, что у людей, употреблявших в пищу чернику, существенно улучшились когнитивные функции, передает МИР 24.

Как рассказали ученые, эта ягода богата антиоксидантами. Они благотворно влияют на метаболизм, снимают воспаление, способствуя выработке энергии в клетках. Как результат, происходит снижение риска развития слабоумия.

Омолаживающим эффектом обладают овощи, фрукты, продукты ферментации, а также белковые продукты и продукты, богатые антиоксидантами. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

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