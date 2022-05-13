Неизвестный не смог отобрать сумку у 70-летней пенсионерки

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали мужчину, подозреваемого в покушении на грабеж 70-летней пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице в пятницу, 13 мая.

В пресс-службе уточнили, что пенсионерка находилась в сквере на Большой Черкизовской улице, когда к ней подбежал злоумышленник и попытался выхватить у нее сумку с деньгами и документами. Женщина упала, однако сумку не отпустила и начала звать на помощь. Преступник испугался и скрылся, так и не осуществив задуманное.

На место происшествия прибыли полицейские и вскоре задержали подозреваемого — 34-летнего неоднократно судимого москвича. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», передает сайт «МВД-Медиа».

11 мая на остановке у Триумфальной площади к спящей пенсионерке подошел мужчина и попытался украсть ее рюкзак. В этот момент 68-летняя женщина проснулась и попыталась вернуть свои вещи. Тогда злоумышленник повалил ее на пол, ударив при этом ногой. Затем он отобрал сумку пострадавшей и скрылся.

Момент нападения попал на видео.