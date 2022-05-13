Андрей Бочкарев: На территории «Октябрьского поля» построят технопарк

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На месте бывшей промышленной территории «Октябрьское поле» инвестор построит технопарк на 600 рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 13 мая.

— В рамках комплексного развития бывших промзон девелоперы создают микрорайоны с местами для работы и отдыха, социальными объектами. Это позволяет вернуть городу неиспользуемые, фактически заброшенные территории, — сказал он.

Заммэра добавил, что площадь будущего технопарка составит почти 12 тысяч квадратных метров.

Генеральный директор «РГ-Девелопмент» Татьяна Тихонова отметила, что благодаря строительству технопарка бывшая промзона «Октябрьское поле» станет одной из точек роста технологического предпринимательства в Москве.

Компания планирует начать застройку промзоны летом 2022 года.

5 мая стало известно, что два участка промзоны «Кунцево» реорганизуют. Там возведут профессиональный колледж и городской архив в рамках проекта «Индустриальные кварталы».