Девушка украла детскую коляску на востоке Москвы. Видео
Девушка украла детскую коляску на востоке столицы. Об этом в пятницу, 13 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
По данным ведомства, инцидент произошел на улице Лазо. После прогулки с внуком женщина оставила детскую коляску во дворе и зашла домой. Через пару часов она выглянула в окно и не обнаружила ее там. Тогда женщина обратилась в полицию с заявлением о краже.
Полицейским удалось установить личность злоумышленницы и задержать ее. Выяснилось, что коляску похитила 20-летняя приезжая девушка. Она проходила мимо коляски с ребенком. Увидев, что рядом никого нет, девушка посадила в нее своего ребенка и ушла.
Коляску у нее изъяли и вернули владельцам.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.
Накануне, 12 мая, сообщалось о том, что сотрудники полиции вернули жительнице столичного района Марьино похищенный самокат.