Девушка украла детскую коляску на востоке Москвы. Видео

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, улица Лазо Карта всех событий

Девушка украла детскую коляску на востоке столицы. Об этом в пятницу, 13 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Лазо. После прогулки с внуком женщина оставила детскую коляску во дворе и зашла домой. Через пару часов она выглянула в окно и не обнаружила ее там. Тогда женщина обратилась в полицию с заявлением о краже.

Полицейским удалось установить личность злоумышленницы и задержать ее. Выяснилось, что коляску похитила 20-летняя приезжая девушка. Она проходила мимо коляски с ребенком. Увидев, что рядом никого нет, девушка посадила в нее своего ребенка и ушла.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Коляску у нее изъяли и вернули владельцам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Накануне, 12 мая, сообщалось о том, что сотрудники полиции вернули жительнице столичного района Марьино похищенный самокат.