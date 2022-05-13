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Москвичам рассказали, какие вещи забывали в метро на майских праздниках

Александр Афонин
Город
Москвичам рассказали, какие вещи забывали в метро на майских праздниках
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Таганско-Краснопресненская линия, метро Котельники Карта всех событий

В период с 30 апреля по 10 мая москвичи забывали в столичном метрополитене жалюзи в коробке, весла для лодки, увлажнитель воздуха, а также сосновые шишки, пюпитр, музыкальный инструмент укулеле и другие вещи. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщили в пресс-службе метро.

— С начала года на склады забытых вещей, расположенные на станциях метро «Котельники», «Деловой центр», «Черкизовская», поступило 7945 предметов, которые забыли пассажиры. В майские праздники забывали чаще всего дорожные сумки, чемоданы, рюкзаки с личными вещами, — говорится в сообщении.

Среди отличившихся забытых вещей пресс-служба выделила весла для лодки, увлажнитель воздуха, укулеле, букеты искусственных цветов и теннисную ракетку.

Отмечается, что на складах станций хранятся только личные вещи. Все найденные документы сотрудники метрополитена передует в УВД. Они хранятся полгода.

9 мая пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщила, что прямую трансляцию парада Победы в столичном метро посмотрели свыше 260 тысяч пассажиров. Она транслировалась на 18,5 тысячи экранах.

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