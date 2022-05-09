Прямую трансляцию парада Победы в столичном метро посмотрели свыше 260 тысяч пассажиров

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Не менее 260 тысяч пассажиров Московского метрополитена стали зрителями прямой трансляции парада Победы. Мероприятие транслировалось на 18,5 тысячи экранах в поездах. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Мы традиционно организуем трансляции важных для жителей Москвы событий на 18,5 тысячи экранах, расположенных в вагонах поездов. В мае таким мероприятием оказывается грандиозный по своим масштабам парад Победы. В этом году более 260 тысяч пассажиров посмотрели парад во время поездки в метро, — говорится в сообщении.

Трансляция подготовки и самого парада была запущена в режиме онлайн с 9:00 до 11:00 на экранах в поездах метро, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, что в Московском метрополитене началась прямая трансляция парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. К слову, после парада пассажиры метро смогут посмотреть фильм «Офицеры», в 14:30 запустят трансляцию шествия «Бессмертный полк», а в 22:00 — салюта.

В понедельник, 9 мая, в столице состоялся торжественный парад Победы. Участвовали в мероприятии 11 тысяч военнослужащих. В этом году пешая колонна была сформирована из 33 парадных расчетов.