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Прямая трансляция парада Победы в Москве стала доступна в столичном метро

Араз Салехов
Город
Прямая трансляция парада Победы в Москве стала доступна в столичном метро
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В Московском метрополитене началась прямая трансляция парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Парад Победы снова в метро! Мы рады, что в этом году у нас тоже есть возможность показать пассажирам главные эфиры этого дня на наших экранах, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Дептранс.Москвы» отметили, что после трансляции парада Победы в 11:30 на экранах в столичном метро покажут фильм «Офицеры». Кроме того, в 14:30 запустят трансляцию шествия «Бессмертный полк», а в 22:00 — салюта.

Напомним, что в Москве на Красной площади в понедельник, 9 мая, начался торжественный парад Победы в честь 77-й годовщины с момента окончания Великой Отечественной войны.

В мероприятии участвуют 11 тысяч военнослужащих. В 2022 году пешая колонна сформирована из 33 парадных расчетов. Событие также посетят 590 ветеранов ВОВ, добраться до него им помогут соцработники.

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