Депутат МГД Артемьев: Электробусы большой вместимости будут востребованы пассажирами

Фото: АГН Москва

Электробусы большой вместимости будут востребованы пассажирами на городских маршрутах. Такое мнение выразил депутат Московской городской думы Олег Артемьев в пятницу, 13 мая.

— На транспортные линии Москвы ежедневно выходит тысяча электробусов, этот вид транспорта успешно заменяет обычные автобусы с двигателями внутреннего сгорания, и он показал свои положительные качества — экологичность, комфорт, отсутствие шума, — сказал он.

Депутат добавил, что новый электробус-гармошка обладает большей вместимостью. Он недавно вышел на маршрут м2, длина которого достигает около 40 километров.

Еще одним преимуществом стал энергозапас. Электробус может проехать на одном заряде около 90 километров, что является плюсом на длинных дневных маршрутах.

Артемьев отметил, что электротранспорт в столице постоянно совершенствуется. По его словам, это одно из самых прогрессивных и востребованных направлений на данный момент, передает агентство городских новостей «Москва».

В прошлом году число задержек на московских маршрутах наземного транспорта сократилось на 19 процентов. Это стало возможным благодаря более 700 диспетчерам службы управления транспортом ГКУ «Организатор перевозок».