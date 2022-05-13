Собака умерла на борту самолета компании «Аэрофлот»

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Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

Собака умерла из-за переохлаждения на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот». Об этом стало известно в пятницу, 13 мая.

По данным Telegram-канала «112», на борту самолета «Аэрофлота» умерла собака из-за переохлаждения. Лайнер летел из Челябинска в Москву.

Во время полета собака породы американский булли находилась в багажном отсеке, поэтому о смерти питомца его владелица узнала только после посадки самолета в аэропорту Шереметьево.

Сейчас ситуацией занимаются сотрудники авиакомпании.

3 мая «ВМ» сообщала о правилах перевозки домашних животных на самолете и в поезде.