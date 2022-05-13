Задержан злоумышленник, планировавший теракт в Сочи на 9 мая

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В Сочи задержан последователь неонацистской группировки, планировавший теракт в торговом центре. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным спецслужбы, 31-летний задержанный является гражданином Российской Федерации и поддерживал идеологию «неонацизма и массовых убийств».

Злоумышленник готовил вооруженное нападение на посетителей одного из сочинских торгово-развлекательных центров 9 мая. В ходе обыска у него изъяли револьвер и боеприпасы, гранату Ф-1, холодное оружие и схему планируемого теракта, написанную от руки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление террористического акта».

Накануне, 12 мая, сотрудники ФСБ задержали мужчину, готовившего теракт в Курске по указанию украинских спецслужб.