Уголовное дело возбуждено в отношении водителя Mercedes, сбившего пешехода в Красногорске

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

По факту ДТП в Красногорске возбудили уголовное дело. Об этом в пятницу, 13 мая, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

По ее словам, уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Григорьева отметила, что Красногорская прокуратура контролирует ход и результаты расследования данного дела.

Инцидент, о котором идет речь, произошел вечером в четверг, 12 мая, на 2-м километре автодороги Глухово — Николо-Урюпино в городском округе Красногорск. Водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия, поменяв автомобиль.

От полученных травм пешеход скончался на месте.