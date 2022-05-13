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Уголовное дело возбуждено в отношении водителя Mercedes, сбившего пешехода в Красногорске

Елена Самойлова
Происшествия
Уголовное дело возбуждено в отношении водителя Mercedes, сбившего пешехода в Красногорске
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

По факту ДТП в Красногорске возбудили уголовное дело. Об этом в пятницу, 13 мая, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

По ее словам, уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Григорьева отметила, что Красногорская прокуратура контролирует ход и результаты расследования данного дела.

Инцидент, о котором идет речь, произошел вечером в четверг, 12 мая, на 2-м километре автодороги Глухово — Николо-Урюпино в городском округе Красногорск. Водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия, поменяв автомобиль.

От полученных травм пешеход скончался на месте.

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