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Москва сдаст в аренду 18 помещений в пяти округах

Александр Афонин
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Москва сдаст в аренду 18 помещений в пяти округах
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Зеленоград Карта всех событий

Столичные предприниматели смогут арендовать у города 18 нежилых помещений, которые расположились в 18 округах Москвы. Об этом в пятницу, 13 мая, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— С января по май текущего года состоялось 114 аукционов по аренде нежилых помещений, средний уровень конкуренции по ним достиг 14 участников за лот. Сегодня на торгах представлено еще 18 объектов, — сказал он.

Заммэра добавил, что больше всего помещений расположилось в Зеленограде — 10 различных вариантов. Еще пять вариантов находятся на западе Москвы, два в центре и одно на севере столицы.

Самый большой объект — площадью 652 квадратных метра — находится в районе Крылатское. Здесь же расположился не менее крупный лот — 302,2 квадратного метра. Оба помещения город сдает в аренду на 11 месяцев для открытия кафе.

Руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что наиболее привлекательный лот ждет предпринимателей в Мещанском районе Центрального административного округа.

Торги пройдут в мае и июне. Принять участие в аукционах могут любые физические и юридические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно, что Москва выставила на продажу 12 нежилых помещений в районе Филевский Парк. Они расположились на первом этаже многоквартирного жилого дома, где инвесторы смогут разместить коммерческие объекты.

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