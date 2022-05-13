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Мужчина попытался зарезать оппонента в драке на северо-востоке столицы

Елена Самойлова
Происшествия
Мужчина попытался зарезать оппонента в драке на северо-востоке столицы
Фото: depositphotos
Россия, Москва, улица Проходчиков Карта всех событий

Мужчина попытался зарезать оппонента в драке на северо-востоке столицы. Об этом в пятницу, 13 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

По ее словам, вечером 11 мая недалеко от дома на улице Проходчиков обвиняемый напал на своего знакомого. В ходе завязавшейся драки он несколько раз ударил мужчину ножом и скрылся. Пострадавшего госпитализировали.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Выяснилось, что ранее у 51-летнего мужчины уже были судимости.

На допросе он полностью признал свою вину и пояснил следователю, что незадолго до нападения у него произошел конфликт с потерпевшим. Поэтому он поджидал знакомого у подъезда его дома с оружием. Нож был найден рядом с местом преступления. Его отправили на экспертизу.

В ближайшее время фигуранту будет избрана мера пресечения.

До этого сообщалось о том, что пьяная женщина убила своего сожителя в подмосковном Воскресенске.

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