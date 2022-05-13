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Пьяная женщина убила своего сожителя в подмосковном Воскресенске

Елена Самойлова
Происшествия
Пьяная женщина убила своего сожителя в подмосковном Воскресенске
Фото: Pixabay

В городе Воскресенске арестована местная жительница, обвиняемая в убийстве сожителя. Об этом в пятницу, 13 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, во вторник, 10 мая обвиняемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поругалась со своим сожителем. В ходе ссоры 37-летняя женщина несколько раз ударила его ножом, по итогу мужчина получил ранения груди и левой руки.

— Очевидцы произошедшего вызвали бригаду скорой помощи и правоохранительные органы, — добавила Врадий.

Пострадавшего госпитализировали, однако в больнице он скончался, несмотря на оказанную помощь.

Агрессивную женщину задержали, в ходе допроса она признала вину и раскаялась. По ходатайству следствия суд арестовал ее.

Накануне, 12 мая, жителя Новой Москвы тоже отправили в следственный изолятор. Мужчина зарезал своего друга в ходе бытовой ссоры.

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