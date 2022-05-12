Арестован житель Новой Москвы, зарезавший друга в ходе бытовой ссоры

Фото: СК РФ

Житель Новой Москвы, зарезавший друга в ходе бытовой ссоры, отправлен в следственный изолятор. Об этом в четверг, 12 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, Троицкий районный суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении обвиняемого под стражу.

Трагедия, о которой идет речь, произошла вечером 9 мая. Тело 20-летнего молодого человека с ножевым ранением груди было найдено в подвале дома в поселке Первомайское. Вскоре по подозрению в убийстве был задержан знакомый погибшего.

В ходе он пояснил следователю, что убил друга в ходе бытового конфликта.