Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Арестован житель Новой Москвы, зарезавший друга в ходе бытовой ссоры

Елена Самойлова
Происшествия
Арестован житель Новой Москвы, зарезавший друга в ходе бытовой ссоры
Фото: СК РФ

Житель Новой Москвы, зарезавший друга в ходе бытовой ссоры, отправлен в следственный изолятор. Об этом в четверг, 12 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, Троицкий районный суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении обвиняемого под стражу.

Трагедия, о которой идет речь, произошла вечером 9 мая. Тело 20-летнего молодого человека с ножевым ранением груди было найдено в подвале дома в поселке Первомайское. Вскоре по подозрению в убийстве был задержан знакомый погибшего.

В ходе он пояснил следователю, что убил друга в ходе бытового конфликта.

Аресты СИЗО Убийства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Выхода нет. Есть цель

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О «поуехавших» ни слова

Борис Рожин
Борис Рожин

Победу больше не отнимут

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто петелька на совести

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Все мнения
О проекте