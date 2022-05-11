Житель Новой Москвы зарезал друга из-за бытового конфликта

Фото: depositphotos

Следствие ходатайствует перед судом об аресте мужчины, обвиняемого в убийстве знакомого в ТиНАО. Об этом в среду, 11 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, вечером 9 мая в подвале дома в поселке Первомайское был найден мертвым 20-летний местный житель. На его теле присутствовали следы насильственной смерти, в частности колото-резаное ранение груди.

Вскоре по подозрению в убийстве был задержан знакомый убитого. В ходе допроса он полностью признал свою вину. Злоумышленник пояснил следователю, что они поссорились с убитым из-за разногласий на бытовой почве.

Иванова добавила, что в ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед Троицким судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.

До этого сообщалось, что еще один мужчина пытался убить возлюбленную посреди улицы в центре Москвы.