Великобритания ввела санкции против экс-спортсменки Алины Кабаевой и бывшей жены Путина Людмилы Очеретной

Фото: Администрация президента РФ

Министерство иностранных дел Соединенного Королевства объявило о введении ограничительных мер в отношении бывшей спортсменки, члена партии «Единая Россия» Алины Кабаевой и бывшей жены президента России Владимира Путина Людмилы Очеретной.

Кроме того, под санкции попали два двоюродных брата Путина — Игорь и Роман Путины — и другие родственники президента РФ.

— Мы фокусируемся и разоблачаем теневую сеть, поддерживающую роскошный образ жизни Путина. Мы будем продолжать вводить санкции в отношении всех, кто подстрекает путинскую агрессию до тех пор, пока Украина не победит, — заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Так, введенные рестрикции предусматривают заморозку всех активов лиц, попавших под ограничения, запрет на въезд в Соединенное Королевство, а также транспортные ограничения, передает «Ъ».

6 мая посла Великобритании в Москве Дебору Броннерт вызвали в МИД России, где ей выразили протест из-за антироссийских санкций.