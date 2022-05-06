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МИД выразил послу Британии протест из-за новых санкций против России

Георгий Соланович
В мире
МИД выразил послу Британии протест из-за новых санкций против России
Фото: МИД РФ

Посла Великобритании в Москве Дебору Броннерт вызвали в МИД России, где ей выразили протест из-за антироссийских санкций. Об этом сообщили в пресс-службе министерства в пятницу, 6 мая.

— Ей (Броннерт — прим. «ВМ») был выражен решительный протест в связи с принятием Лондоном очередного пакета антироссийских санкций, под которые попал ряд ведущих СМИ нашей страны, в том числе ВГТРК. Послу было указано на неприемлемость подобной деструктивной линии, продолжение которой неминуемо приведет к окончательному разрушению двусторонних связей, — говорится в сообщении.

Введение ограничений в отношении российских СМИ за отличную от западных медиа трактовку событий «подтверждает двуличие и цинизм британских политиков», подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве. При этом стремление Лондона «под надуманными и абсурдными» предлогами вводить новые санкции говорит о начале открытой конфронтации с Москвой, на что та обязательно ответит, отмечается на сайте МИД.

24 апреля сообщалось, что экономика Великобритании потеряет около 6,2 миллиарда фунтов стерлингов из-за санкций против России. Наибольший ущерб вызовет запрет на поставки автомобилей Bentley, Aston Martin, а также сумок Burberry. В Великобритании оценили, что ущерб этих компаний к 2030 году составит 881,7 миллиона фунтов стерлингов.

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