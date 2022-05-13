Семейная ипотека, льготная ипотека: условия, лимиты и сроки

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В России до 31 декабря продлена программа льготной ипотеки с государственной поддержкой по ставке до девяти процентов. Ипотечный кредит по ставке до девяти процентов может оформить любой совершеннолетний гражданин Российской Федерации. При этом для оформления такого кредита нет ограничений по возрасту и семейному положению. В то же время банк может самостоятельно устанавливать дополнительные требования к клиентам.

Ипотеку по ставке на условиях субсидирования можно оформить для покупки квартиры в строящемся доме, для приобретения готового жилья у застройщика, для строительства частного дома по договору подряда. Кроме того, такой кредит можно оформить для покупки земельного участка с дальнейшим строительством дома.

Максимальная сумма кредита по программе составляет шесть миллионов рублей во всех российских регионах (при этом в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области сумма составляет 12 миллионов).

Заемщик может получить кредит на сумму, которая превышает лимиты: оформить часть кредита на условиях программы льготной ипотеки по ставке девять процентов, а оставшуюся часть оплатить на рыночных условиях или получить в рамках региональной ипотечной программы.

Лимиты по размеру кредита составляют 15 миллионов рублей для всех российских регионов и 30 миллионов для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Например, вы хотите взять кредит в размере десяти миллионов на 20 лет. Шесть миллионов рублей вы сможете получить по льготной ставке в девять процентов, а еще четыре миллиона — по ставке на рыночных условиях. В этом случае ежемесячный платеж будет составлять 112,6 тысячи рублей.

Кроме того, в России действует программа «Семейная ипотека», которая позволяет гражданам получить кредит на покупку жилья по ставке шесть процентов. Оформить «Семейную ипотеку» могут семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился первый ребенок или последующие дети. Такие семьи могут рассчитывать на получение ипотеки по льготной ставке до шесть процентов (пять процентов для Дальневосточного федерального округа при рождении ребенка с 1 января 2019 года). Кроме того, получить льготный кредит могут семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью. Ипотечный кредит можно оформить до 31 декабря 2023 года. При этом принять участие в программе могут родители усыновленных (удочеренных) детей. Важно, чтобы выполнялось условие о том, что дата рождения одного из детей должна укладываться в срок действия программы (то есть с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года).

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По условиям программы, российские семьи с детьми могут получить кредит на покупку жилья по ставке до шести процентов на срок до 30 лет. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15 процентов от стоимости квартиры.

Максимальная сумма кредита в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет 12 миллионов рублей, в других регионах — до шести миллионов рублей.

Подробнее об условиях ипотечных программ можно узнать на сайте Консультационного центра АО «ДОМ.РФ».